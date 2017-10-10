Автоледи на внедорожнике устроила смертельное ДТП во Владивостоке
Потерпевший пожилой пешеход скончался в реанимации.
Потерпевший пожилой пешеход скончался в реанимации.
Женщина 1981 года рождения, находившаяся за рулем внедорожника Дайхатсу Териос, сбила пожилого владивостокца, которого сначала увезли в реанимацию, где он позднее умер. Мужчина 1943 года рождения получил переломы таза и шок 4-й степени. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в
Наезд произошел накануне около 18:45 в районе дома № 47"а"/1 строение 2 по улице Фадеева. Автомобиль двигался со стороны улицы Сахалинской в сторону Щитовой. По предварительным данным, наезд произошел вне зоны действия пешеходного перехода.
Детали ДТП выясняются.