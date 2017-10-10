Автоледи на внедорожнике устроила смертельное ДТП во Владивостоке

Женщина 1981 года рождения, находившаяся за рулем внедорожника Дайхатсу Териос, сбила пожилого владивостокца, которого сначала увезли в реанимацию, где он позднее умер. Мужчина 1943 года рождения получил переломы таза и шок 4-й степени. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города.