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10:45 (мск), источник: VLADNEWS

Автоледи на внедорожнике устроила смертельное ДТП во Владивостоке

Потерпевший пожилой пешеход скончался в реанимации.

Источник: VLADNEWS

Женщина 1981 года рождения, находившаяся за рулем внедорожника Дайхатсу Териос, сбила пожилого владивостокца, которого сначала увезли в реанимацию, где он позднее умер. Мужчина 1943 года рождения получил переломы таза и шок 4-й степени. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Наезд произошел накануне около 18:45 в районе дома № 47"а"/1 строение 2 по улице Фадеева. Автомобиль двигался со стороны улицы Сахалинской в сторону Щитовой. По предварительным данным, наезд произошел вне зоны действия пешеходного перехода.

Детали ДТП выясняются.

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