В Закамске произошло ДТП с участием такси
В результате ДТП пострадали три человека.
В результате ДТП пострадали три человека.
Серьезное ДТП с участием автомобиля такси произошло в минувшие выходные в микрорайоне Старые водники в Закамске. Поздно вечером на улице Калинина столкнулись автомобиль ВАЗ десятой модели и Рено Логан, принадлежащий одному из таксопарков города. Виновником аварии стал водитель ВАЗа, который, со слов очевидцев, выехал на перекресток с улицей Капитанской на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль такси.
В результате ДТП пострадали три человека. У 37-летнего пассажира Лады диагностировали перелом правой голени. У 54-летнего водителя Рено — закрытую