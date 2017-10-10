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11:08 (мск), источник: Вести - Пермь

В Закамске произошло ДТП с участием такси

В результате ДТП пострадали три человека.

Серьезное ДТП с участием автомобиля такси произошло в минувшие выходные в микрорайоне Старые водники в Закамске. Поздно вечером на улице Калинина столкнулись автомобиль ВАЗ десятой модели и Рено Логан, принадлежащий одному из таксопарков города. Виновником аварии стал водитель ВАЗа, который, со слов очевидцев, выехал на перекресток с улицей Капитанской на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль такси.

В результате ДТП пострадали три человека. У 37-летнего пассажира Лады диагностировали перелом правой голени. У 54-летнего водителя Рено — закрытую черепно-мозговую травму. У 30-летнего пассажира такси — закрытую травму живота. Он был госпитализирован. Водитель ВАЗа отказался от освидетельствования на алкоголь. Кроме того, у него не было водительских прав. Об этом сообщили в Пермской Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.

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