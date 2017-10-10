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10:52 (мск), источник: РИА Новости

В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны.

Экипаж не успел катапультироваться и погиб.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. На земле разрушений нет.

По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.

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