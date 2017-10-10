В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны.
Самолет выкатился за пределы
По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.
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