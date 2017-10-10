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11:59 (мск), источник: АиФ Иркутск

По факту падения футбольных ворот на братчанина СКР начал проверку

На месте происшествия работают следователи.

В Братске СКР начал доследственную проверку по факту смерти молодого мужчины под футбольными воротами. Об этом сообщает пресс-служба местного ведомства.

Как установили следователи, вечером 9 октября в Братске во время занятий спортом в одном из спорткомплексов 21-летний местный житель решил подтянуться на перекладине футбольных ворот. В какой-то момент ворота упали и придавили молодого мужчину. В результате от полученных травм братчанин погиб на месте.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Для установления причин смерти молодого мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

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