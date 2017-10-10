По факту падения футбольных ворот на братчанина СКР начал проверку
На месте происшествия работают следователи.
На месте происшествия работают следователи.
В Братске СКР начал доследственную проверку по факту смерти молодого мужчины под футбольными воротами. Об этом сообщает
Как установили следователи, вечером 9 октября в Братске во время занятий спортом в одном из спорткомплексов 21-летний местный житель решил подтянуться на перекладине футбольных ворот. В
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Для установления причин смерти молодого мужчины назначена