Хабаровский автолюбитель отвлекся на невесту и устроил ДТП

Источник: Губерния онлайн

Вечером 9 октября в Хабаровске, на пересечении улиц Дикопольцева и Ким Ю Чена, автолюбитель на «Аксио» врезался в такси. Обе машины получили серьезные повреждения, сообщает портал «Губерния».

В такси ехали двое пассажиров. Они сели в «Платц» в частном секторе рядом с остановкой «Дальдизель». Шофер вез их в район Большой. Когда автомобиль поднимался по улице Дикопольцева от Амурского бульвара, в него врезался «Аксио»: иномарка ехала наперерез такси по Ким Ю Чена в направлении Ленинградской. Это пересечение неравнозначных дорог, и таксист знал о своем преимуществе.

По словам водителя «Платца», он попытался уйти от столкновения, бросив машину влево, но это не помогло. В результате «Аксио» выбила «Платц» за пределы дороги. Медицинская помощь понадобилась одному из пассажиров такси. Мужчина разбил голову, ему вызвали скорую помощь.