Хабаровский автолюбитель отвлекся на невесту и устроил ДТП
Во время поездки будущие супруги поссорились.
Во время поездки будущие супруги поссорились.
Вечером 9 октября в Хабаровске, на пересечении улиц Дикопольцева и Ким Ю Чена, автолюбитель на «Аксио» врезался в такси. Обе машины получили серьезные повреждения, сообщает портал «Губерния».
В такси ехали двое пассажиров. Они сели в «Платц» в частном секторе рядом с остановкой «Дальдизель». Шофер вез их в район Большой. Когда автомобиль поднимался по улице Дикопольцева от Амурского бульвара, в него врезался «Аксио»: иномарка ехала наперерез такси по Ким Ю Чена в направлении Ленинградской. Это пересечение неравнозначных дорог, и таксист знал о своем преимуществе.
По словам водителя «Платца», он попытался уйти от столкновения, бросив машину влево, но это не помогло. В результате «Аксио» выбила «Платц» за пределы дороги. Медицинская помощь понадобилась одному из пассажиров такси. Мужчина разбил голову, ему вызвали скорую помощь.
Хабаровчанин, который управлял «Аксио», признал свою вину. Автомобиль он не пропустил, потому что отвлекся на свою невесту: во время поездки они поссорились.