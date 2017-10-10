Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Кремль отреагировал на историю о бургерах ко дню рождения Путина
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
Путина уличили в клонировании губернаторовВ сети обратили внимание на внешнюю схожесть врио главы Омской области Александра Буркова и «губернаторов-клонов» Глеба Никитина и Дмитрия Азарова
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
В Сирии казнили двух пленных россиян - СМИ
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
8Веселое кладбище в Румынии
10:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский автолюбитель отвлекся на невесту и устроил ДТП

Во время поездки будущие супруги поссорились.

Источник: Губерния онлайн

Вечером 9 октября в Хабаровске, на пересечении улиц Дикопольцева и Ким Ю Чена, автолюбитель на «Аксио» врезался в такси. Обе машины получили серьезные повреждения, сообщает портал «Губерния».

В такси ехали двое пассажиров. Они сели в «Платц» в частном секторе рядом с остановкой «Дальдизель». Шофер вез их в район Большой. Когда автомобиль поднимался по улице Дикопольцева от Амурского бульвара, в него врезался «Аксио»: иномарка ехала наперерез такси по Ким Ю Чена в направлении Ленинградской. Это пересечение неравнозначных дорог, и таксист знал о своем преимуществе.

По словам водителя «Платца», он попытался уйти от столкновения, бросив машину влево, но это не помогло. В результате «Аксио» выбила «Платц» за пределы дороги. Медицинская помощь понадобилась одному из пассажиров такси. Мужчина разбил голову, ему вызвали скорую помощь.

Хабаровчанин, который управлял «Аксио», признал свою вину. Автомобиль он не пропустил, потому что отвлекся на свою невесту: во время поездки они поссорились.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Бельевую веревку и хоккейную коробку попросили у губернатора Хабаровского края жители Ракитного
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Определены нормы бесплатного провоза ручной клади в самолетах
СМИ: ЦБ уговаривает компании вернуть деньги в «Открытие»
В связи с «минированиями» эвакуировали более миллиона человек
Имя Харви Вайнштейна уберут из названия основанной им компании
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Десять самых удивительных зданий парламента
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь