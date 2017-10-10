Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Реакция Москвы на заявление Эрдогана про Крым
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Кремль отреагировал на историю о бургерах ко дню рождения Путина
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина уличили в клонировании губернаторовВ сети обратили внимание на внешнюю схожесть врио главы Омской области Александра Буркова и «губернаторов-клонов» Глеба Никитина и Дмитрия Азарова
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
12Взрыв военных складов под Винницей
11:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Директора управляющей компании в Новосибирске оштрафовали за рухнувшую под тяжестью снега крышу

Ранее «Вести» сообщали, что на крыше образовался полутораметровый сугроб, вода лилась с потолка в квартиры жителей почти 15 часов.

Директора управляющей компании в Новосибирске оштрафовали за рухнувшую под тяжестью снега крышу, об этом сообщает Прокуратура Калининского района.

ООО УК «Регион» «нарушило лицензионные требования в сфере управления многоквартирными домами». УК вовремя на нашла повреждения кровли и не провела её ремонт.

Ранее «Вести» рассказывали об этой истории. Тогда на крыше образовался полутораметровый сугроб. Жители дома № 62 по ул. Богдана Хмельницкого рассказывали, что вода лилась с потолка в квартиры почти 15 часов. Образовалась зияющая дыра в 60 квадратных метров, разорваны трубы.

Прокуратура добилась штрафа в 50 тысяч рублей для директора управляющей компании.

«Кроме того, по инициативе прокурора Калининского района директор указанной выше управляющей компании привлечен судом к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 руб. за нарушения законодательства при начислении платы за коммунальную услугу водоотведение на индивидуальное потребление», — отметили в ведомстве.

Постановления суда в законную силу не вступили.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос: более половины россиян не видят альтернативы Путину
СМИ: ЦБ уговаривает компании вернуть деньги в «Открытие»
В связи с «минированиями» эвакуировали более миллиона человек
Имя Харви Вайнштейна уберут из названия основанной им компании
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь