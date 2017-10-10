Директора управляющей компании в Новосибирске оштрафовали за рухнувшую под тяжестью снега крышу, об этом сообщает Прокуратура Калининского района.

ООО УК «Регион» «нарушило лицензионные требования в сфере управления многоквартирными домами». УК вовремя на нашла повреждения кровли и не провела её ремонт.

Ранее «Вести» рассказывали об этой истории. Тогда на крыше образовался полутораметровый сугроб. Жители дома № 62 по ул. Богдана Хмельницкого рассказывали, что вода лилась с потолка в квартиры почти 15 часов. Образовалась зияющая дыра в 60 квадратных метров, разорваны трубы.

Прокуратура добилась штрафа в 50 тысяч рублей для директора управляющей компании.

«Кроме того, по инициативе прокурора Калининского района директор указанной выше управляющей компании привлечен судом к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 руб. за нарушения законодательства при начислении платы за коммунальную услугу водоотведение на индивидуальное потребление», — отметили в ведомстве.