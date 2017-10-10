В Новороссийске карета скорой помощи съехала с горы и перевернулась

По предварительным данным, медицинский автомобиль утром 10 октября был припаркован возле частного дома на улице Холмской. Скорее всего, водитель Скорой помощи не поставил машину на ручник, в результате чего автомобиль покатился по улице и, скатившись с горы, перевернулся на бок.