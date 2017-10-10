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11:08 (мск), источник: Новая Кубань

В Новороссийске карета скорой помощи съехала с горы и перевернулась

Инцидент произошел во вторник утром.

Краснодар. 10 окт. — Новая Кубань. Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальных сетях.

По предварительным данным, медицинский автомобиль утром 10 октября был припаркован возле частного дома на улице Холмской. Скорее всего, водитель Скорой помощи не поставил машину на ручник, в результате чего автомобиль покатился по улице и, скатившись с горы, перевернулся на бок.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося уточняются.

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