В Новороссийске карета скорой помощи съехала с горы и перевернулась
Инцидент произошел во вторник утром.
Инцидент произошел во вторник утром.
Краснодар. 10 окт. — Новая Кубань. Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальных сетях.
По предварительным данным, медицинский автомобиль утром 10 октября был припаркован возле частного дома на улице Холмской. Скорее всего, водитель Скорой помощи не поставил машину на ручник, в результате чего автомобиль покатился по улице и, скатившись с горы, перевернулся на бок.
Информации о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося уточняются.