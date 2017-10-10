В Воронежской области Kia Rio насмерть сбила велосипедиста

Автомобиль Kia Rio cбил насмерть 54-летнего велосипедиста, сообщила пресс-служба ГУ МВД. Авария произошла в Эртильском районе, на 101 км автодороги Р-193 «Воронеж — Тамбов», в 20:10 понедельника, 9 октября.

Водитель Kia Rio, 43-летний житель Белгородской области, ехал со стороны Тамбова в направлении Воронежа. Автомобиль сбил велосипедиста, жителя Эртильского района, который двигался в попутном направлении посередине полосы на неосвещенном участке дороги. От полученных травм велосипедист скончался до приезда «скорой».