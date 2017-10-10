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11:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области Kia Rio насмерть сбила велосипедиста

Авария произошла на 101 км дороги Р-193.

Источник: РИА "Воронеж"

Автомобиль Kia Rio cбил насмерть 54-летнего велосипедиста, сообщила пресс-служба ГУ МВД. Авария произошла в Эртильском районе, на 101 км автодороги Р-193 «Воронеж — Тамбов», в 20:10 понедельника, 9 октября.

Водитель Kia Rio, 43-летний житель Белгородской области, ехал со стороны Тамбова в направлении Воронежа. Автомобиль сбил велосипедиста, жителя Эртильского района, который двигался в попутном направлении посередине полосы на неосвещенном участке дороги. От полученных травм велосипедист скончался до приезда «скорой».

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