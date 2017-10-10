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13:17 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининградской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за дождей

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в постановлении областного правительства, подписанного губернатором Антоном Алихановым. Оно действует с понедельника, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

Чрезвычайная ситуация вводится «в связи с повреждением и гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате обильных осадков».

Еще одна цель — принятие «необходимых мер по ликвидации последствий критического переувлажнения почв на территории Калининградской области, определения материального ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу».

ЧС охватила 13 муниципалитетов: Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Неманский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский, Черняховский городские округа и в Нестеровский район.

В постановлении отмечается, что к ликвидации последствий ЧС должны быть привлечены силы и средства регионального минсельхоза. Кроме того, министерству поручено подготовить обращение в Правительство РФ об оказании дополнительной финансовой помощи из резервного фонда.

Напомним, режим ЧС в сельском хозяйстве региона уже вводился в этом году с 29 мая по 15 июня. Причиной послужило переувлажнение почв, вызванное обильными осадками в апреле. Калининградским сельхозкомпаниям тогда был нанесен ущерб в 321 млн рублей Тогда денег Калининградская область на ликвидацию последствий не получила.

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