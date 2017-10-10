В Приангарье введен контроль за ввозом свинины из Красноярского края

Источник: AP 2017

Усиленные меры безопасности вводятся в Иркутской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Красноярском крае. Об этом рассказал начальник отдела управления службы ветеринарии Приангарья Владимир Морозов.

По словам специалистов, вероятность заноса вируса африканской чумы свиней на территорию Иркутской области из Красноярского края высокая.