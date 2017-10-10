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11:29 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье введен контроль за ввозом свинины из Красноярского края

Информацию о поставках из соседнего региона необходимо сообщить в ветслужбы.

Источник: AP 2017

Усиленные меры безопасности вводятся в Иркутской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Красноярском крае. Об этом рассказал начальник отдела управления службы ветеринарии Приангарья Владимир Морозов.

По словам специалистов, вероятность заноса вируса африканской чумы свиней на территорию Иркутской области из Красноярского края высокая.

Учреждения должны принимать продукты животного происхождения только при наличии ветеринарных документов, информации о дате выработки, сроках годности, а также условиях хранения. О поставках свинины из Красноярского края необходимо сообщать в службу ветеринарии Приангарья.

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