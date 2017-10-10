Житель Владивостока обстрелял дорожного рабочего

Источник: Восток Медиа

Житель Владивостока обстрелял из «пневматики» дорожного рабочего, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь горожанина ожидают проблемы с законом.

Сегодня в столице Приморья произошла совершенно бессмысленная «разборка». Прямо в центре города разъярённый мужчина напал на дорожного рабочего. Как сообщили в пресс-службе городского управления полиции, 59-летний горожанин «закусился» со своим оппонентом, который ремонтировал дорогу. В ходе конфликта пожилой хулиган выхватил пневматический пистолет и выстрелил в рабочего шумовым патроном. Причины конфликта сотрудники ведомства не уточняют.

Мужчину быстро задержали работники полиции. На седеющего ковбоя завели административное дело по статье «Стрельба из оружия в населённых пунктах». Теперь ему грозит штраф в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей. Кроме того, у горе-стрелка могут конфисковать оружие, либо лишить его права покупать и носить «пневматику».