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11:30 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Владивостока обстрелял дорожного рабочего

Пожилой горожанин разрешил конфликт в стиле Дикого Запада.

Источник: Восток Медиа

Житель Владивостока обстрелял из «пневматики» дорожного рабочего, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь горожанина ожидают проблемы с законом.

Сегодня в столице Приморья произошла совершенно бессмысленная «разборка». Прямо в центре города разъярённый мужчина напал на дорожного рабочего. Как сообщили в пресс-службе городского управления полиции, 59-летний горожанин «закусился» со своим оппонентом, который ремонтировал дорогу. В ходе конфликта пожилой хулиган выхватил пневматический пистолет и выстрелил в рабочего шумовым патроном. Причины конфликта сотрудники ведомства не уточняют.

Мужчину быстро задержали работники полиции. На седеющего ковбоя завели административное дело по статье «Стрельба из оружия в населённых пунктах». Теперь ему грозит штраф в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей. Кроме того, у горе-стрелка могут конфисковать оружие, либо лишить его права покупать и носить «пневматику».

Стоит отметить, что подобные инциденты периодически происходят во Владивостоке. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о городском таксисте, который обстрелял водителя другого авто из газового пистолета. Между тем, в данном случае разъярённого горожанина даже можно понять. Дорожные работы на Светланской улице тянутся с сентября. Всё это время Владивосток стоит в жутких пробках. Ситуация дошла до того, что отдуваться за проволочки рабочих приходится исполняющему обязанности мэра.

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