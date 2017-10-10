Житель Владивостока обстрелял дорожного рабочего
Пожилой горожанин разрешил конфликт в стиле Дикого Запада.
Пожилой горожанин разрешил конфликт в стиле Дикого Запада.
Житель Владивостока обстрелял из «пневматики» дорожного рабочего, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь горожанина ожидают проблемы с законом.
Сегодня в столице Приморья произошла совершенно бессмысленная «разборка». Прямо в центре города разъярённый мужчина напал на дорожного рабочего. Как сообщили в
Мужчину быстро задержали работники полиции. На седеющего ковбоя завели административное дело по статье «Стрельба из оружия в населённых пунктах». Теперь ему грозит штраф в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей. Кроме того, у
Стоит отметить, что подобные инциденты периодически происходят во Владивостоке. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о городском таксисте, который обстрелял водителя другого авто из газового пистолета. Между тем, в данном случае разъярённого горожанина даже можно понять. Дорожные работы на Светланской улице тянутся с сентября. Всё это время Владивосток стоит в жутких пробках. Ситуация дошла до того, что отдуваться за проволочки рабочих приходится исполняющему обязанности мэра.