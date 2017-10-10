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11:33 (мск), источник: ЕАН

Экс-полицейский получил 13 лет за покушение на генерала Тимониченко

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о покушении на бывшего главу полиции города Бориса Тимониченко.

Его бывший подчиненный, некогда руководивший Орджоникидзевским райотделом милиции, Олег Дудко приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщили в управлении СКР по Свердловской области. Кроме того, ему назначен еще 1 год и 10 месяцев ограничения свободы. Олег Дудко также должен выплатить 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба и 2,5 млн — материального.

Напомним, что гособвинитель просил для него 11 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. По версии следствия, Олег Дудко долго готовился к покушению. Он выслеживал генерала, приобрел оружие, а также ключ от домофона, чтобы попасть к нему в подъезд. В конце концов, 19 февраля 2016 года он подкараулил Бориса Тимониченко в подъезде и выстрелил ему в голову. К счастью, генералу удалось выжить. Скрываясь с места преступления, Олег Дудко похитил у раненого ценные вещи, включая два мобильных, 82 тыс. рублей, а также паспорт и пенсионное удостоверение. Помимо всего этого, Олегу Дудко предъявили обвинение в поджоге внедорожника на улице 8 Марта. Поводом для этого преступления, по версии следствия, послужил конфликт, возникший между сожительницей обвиняемого и другой женщиной, супругу которой принадлежала эта машина.

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