Прикамец планировал вынести с ж/д станции 270 кг черного лома
Сотрудники транспортной полиции задержали 52-летнего мужчину, когда тот похищал с грузового вагона лом черных металлов. Часть украденного он успел спрятать.
Сотрудники транспортной полиции задержали 52-летнего мужчину, когда тот похищал с грузового вагона лом черных металлов. Часть украденного он успел спрятать.
Преступника поймали на территории станции Лысьва. Часть похищенного он перенес и спрятал в кусты, остальное находилось у пятого железнодорожного пути. В планах мужчины было вынести с территории станции 270 кг лома.
Задержанный официально нигде не работает, не имеет постоянного дохода. Лом он хотел сдать в пункт приема металла. Сумма ущерба превысила четыре тысячи рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.