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11:32 (мск), источник: Новости Перми

Прикамец планировал вынести с ж/д станции 270 кг черного лома

Сотрудники транспортной полиции задержали 52-летнего мужчину, когда тот похищал с грузового вагона лом черных металлов. Часть украденного он успел спрятать.

Преступника поймали на территории станции Лысьва. Часть похищенного он перенес и спрятал в кусты, остальное находилось у пятого железнодорожного пути. В планах мужчины было вынести с территории станции 270 кг лома.

Задержанный официально нигде не работает, не имеет постоянного дохода. Лом он хотел сдать в пункт приема металла. Сумма ущерба превысила четыре тысячи рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.


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