Прикамец планировал вынести с ж/д станции 270 кг черного лома

Преступника поймали на территории станции Лысьва. Часть похищенного он перенес и спрятал в кусты, остальное находилось у пятого железнодорожного пути. В планах мужчины было вынести с территории станции 270 кг лома.



Задержанный официально нигде не работает, не имеет постоянного дохода. Лом он хотел сдать в пункт приема металла. Сумма ущерба превысила четыре тысячи рублей.



По факту кражи возбуждено уголовное дело.





