В Самаре пенсионер на «Калине» сбил насмерть женщину-пешехода
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром, 10 октября, примерно в 6:15 на улице Мичурина в Самаре, сообщает
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром, 10 октября, примерно в 6:15 на улице Мичурина в Самаре, сообщает
По предварительной версии сотрудников ГИБДД, 75-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь со стороны улицы Челюскинцев в направлении улицы Масленникова, сбил женщину, которая пересекала проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.
От полученных в результате ДТП травм женщина скончалась на месте происшествия. Личность погибшей пока не установлено, на вид ей около 50 лет.
В настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.