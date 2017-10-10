В Самаре пенсионер на «Калине» сбил насмерть женщину-пешехода

Источник: 63.мвд.рф

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, 75-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь со стороны улицы Челюскинцев в направлении улицы Масленникова, сбил женщину, которая пересекала проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

От полученных в результате ДТП травм женщина скончалась на месте происшествия. Личность погибшей пока не установлено, на вид ей около 50 лет.