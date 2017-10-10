Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты предупредили о войне из-за нового оружия США, РФ и Китая
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Как мошенничают с электронными полисами ОСАГО
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Боевик ИГИЛ случайно снял момент своего уничтожения - кадры
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
15Стрельба в Лас-Вегасе
11:54 (мск), источник: Фонтанка

На Мойке теплоход пришвартовался и перекрыл реку

Петербуржцев обеспокоила швартовка теплохода на реке Мойке утром 10 октября. Горожане предположили, что водное движение в центре Северной столицы может быть заблокировано.

Читатели «Фонтанки» заметили необычное положение прогулочного судна, которое встало перпендикулярно набережной, а движение других теплоходов стало невозможным.

Источник: Фонтанка.Ру

Тревога оказалась ложной. Никаких заявок о сбоях в движении на воде специалистам не поступало. Кроме того, в этом месте (близ Генерального штаба) сейчас не проходят туристические экскурсии. Теплоходы здесь только швартуются.

Водные прогулки в октябре в основном проходят по Неве. Спрос на них уже спал в связи с окончанием туристического сезона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Лоукостер «Азимут» сядет в Пулково
Демонтаж подогрел цены на «наружку»
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос показал избирательные предпочтения россиян перед 2018
Банк России нашел у криптовалют признаки финансовой пирамиды
Путин сменил губернатора Ивановской области
Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Десять самых удивительных зданий парламента
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь