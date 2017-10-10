Полиция ищет без вести пропавшего иркутянина
Мужчина уехал на машине в неизвестном направлении.
Мужчина уехал на машине в неизвестном направлении.
Иркутские полицейские разыскивают без вести пропавшего Сергея Голубцова. Об этом сообщает
Как стало известно, 4 октября иркутянин уехал на
Оперативники установили, что мужчина работал строителем по найму и ранее из дома не исчезал.
Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост 160 -174 см, средней полноты, лицо овальное, волосы светлые седые короткие, глаза карие, нос прямой большой. Среди особых примет — на безымянном пальце правой руки татуировка в виде креста. В день исчезновения мужчина был одет в куртку черного цвета с рисунками в виде квадратов, джинсы и кроссовки. При себе он имел сотовый телефон.
Всех, кто