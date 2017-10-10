Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Кремль отреагировал на историю о бургерах ко дню рождения Путина
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Как путешествуют короли, президенты и папа римскийПочему монархи Британии не летают в одном самолете, из чего сделаны раковины в джете султана Брунея и причем здесь кетчуп
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Боевик ИГИЛ случайно снял момент своего уничтожения - кадры
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
15Стрельба в Лас-Вегасе
11:52 (мск), источник: АиФ Иркутск

Полиция ищет без вести пропавшего иркутянина

Мужчина уехал на машине в неизвестном направлении.

Иркутские полицейские разыскивают без вести пропавшего Сергея Голубцова. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как стало известно, 4 октября иркутянин уехал на темно-синем автомобиле «Мерседес-Бенц Е-200» (государственный номер У 925 ХН 38 регион, 1996 года выпуска) из СНТ «Новая Лебединка» (28 километр автодороги «Иркутск-Листвянка») и до настоящего времени не вернулся. С заявлением о пропаже к полицейским обратился его брат.

Оперативники установили, что мужчина работал строителем по найму и ранее из дома не исчезал.

Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост 160 -174 см, средней полноты, лицо овальное, волосы светлые седые короткие, глаза карие, нос прямой большой. Среди особых примет — на безымянном пальце правой руки татуировка в виде креста. В день исчезновения мужчина был одет в куртку черного цвета с рисунками в виде квадратов, джинсы и кроссовки. При себе он имел сотовый телефон.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея Голубцова, полицейские просят сообщить по телефонам: 8 (3952) 209352, 8 (3952) 290085 (дежурная часть), 212626 или 02.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Красивая осень. Топ-5 советов по уходу за собой
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос показал избирательные предпочтения россиян перед 2018
Банк России нашел у криптовалют признаки финансовой пирамиды
Путин сменил губернатора Ивановской области
Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь