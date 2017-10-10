Облсуд решит вопрос о мере пресечения для экс-мэра Челябинска
Жалоба Сергея Давыдова поступила в апелляционную инстанцию 10 октября.
Жалоба Сергея Давыдова поступила в апелляционную инстанцию 10 октября.
Жалоба
Напомним, 30 сентября бывшему главе администрации южноуральской столицы Сергею Давыдову было предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве, решением Центрального районного суда
Давыдов и его адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в виде домашнего ареста.
Ранее сообщалось, что Управление ФСБ по Челябинской области на основе собственных оперативных материалов с использованием итогов проверки региональной
Давыдов возглавлял администрацию Челябинска в 2010—2014 годах. С 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, Давыдов работал его первым заместителем, а до этого — прокурором Челябинска.