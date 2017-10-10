Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Секс сокращает жизнь
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
15Стрельба в Лас-Вегасе
12:24 (мск), источник: dostup1.ru

Облсуд решит вопрос о мере пресечения для экс-мэра Челябинска

Жалоба Сергея Давыдова поступила в апелляционную инстанцию 10 октября.

Источник: dostup1.ru

Жалоба экс-мэра Челябинска Сергея Давыдова на свой арест поступила во вторник, 10 октября, в Челябинский областной суд — дата заседания будет назначена в ближайшие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя ЧОС Евгению Нациевскую.

Напомним, 30 сентября бывшему главе администрации южноуральской столицы Сергею Давыдову было предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве, решением Центрального районного суда экс-чиновник был заключен под стражу до 29 ноября 2017 года.

Давыдов и его адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что Управление ФСБ по Челябинской области на основе собственных оперативных материалов с использованием итогов проверки региональной Контрольно-счетной палаты возбудило уголовное дело по факту хищения в 2012—2015 годах денежных средств в особо крупном размере у муниципального предприятия, которое оказывало услуги в сфере ЖКХ.

Давыдов возглавлял администрацию Челябинска в 2010—2014 годах. С 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, Давыдов работал его первым заместителем, а до этого — прокурором Челябинска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Облсуд решит вопрос о мере пресечения для экс-мэра Челябинска
В Троицке завершаются работы по обеспечению работоспособности системы теплоснабжения
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос показал избирательные предпочтения россиян перед 2018
Банк России нашел у криптовалют признаки финансовой пирамиды
Путин сменил губернатора Ивановской области
Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь