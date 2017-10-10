Облсуд решит вопрос о мере пресечения для экс-мэра Челябинска

Источник: dostup1.ru

Жалоба экс-мэра Челябинска Сергея Давыдова на свой арест поступила во вторник, 10 октября, в Челябинский областной суд — дата заседания будет назначена в ближайшие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя ЧОС Евгению Нациевскую.

Напомним, 30 сентября бывшему главе администрации южноуральской столицы Сергею Давыдову было предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве, решением Центрального районного суда экс-чиновник был заключен под стражу до 29 ноября 2017 года.

Давыдов и его адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что Управление ФСБ по Челябинской области на основе собственных оперативных материалов с использованием итогов проверки региональной Контрольно-счетной палаты возбудило уголовное дело по факту хищения в 2012—2015 годах денежных средств в особо крупном размере у муниципального предприятия, которое оказывало услуги в сфере ЖКХ.