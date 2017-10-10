Работник омской автомойки угнал у клиентки иномарку

Экипаж дорожно-патрульной службы на улице Богдана Хмельницкого заметил машину «Тойота Функарго», которая ехала по встречной полосе. Остановив иномарку, автоинспекторы выяснили, что водитель — пьян, а водительских прав у него нет.

В отделе полиции выяснились и другие неприятные обстоятельства. Оказалось, 23-летний парень работает на автомойке на улице 2-ая Трамвайная. Одна из клиенток оставила машину, чтобы в ней сделали химчистку салона.

Однако все получилось иначе: работник автомойки, отмечая свой день рождения, изрядно выпил, и недолго думая сел за руль чужого авто. Как он объяснил, ему хотелось покататься. Тем не менее, полиция квалифицировала его поступок как «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», ему грозит за это 5 лет колонии.