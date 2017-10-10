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12:01 (мск), источник: Om1.ru

Работник омской автомойки угнал у клиентки иномарку

Таким криминальным способом парень отметил свой 23-й день рождения. Ему хотелось праздника и веселья, но получил он уголовное дело.

Экипаж дорожно-патрульной службы на улице Богдана Хмельницкого заметил машину «Тойота Функарго», которая ехала по встречной полосе. Остановив иномарку, автоинспекторы выяснили, что водитель — пьян, а водительских прав у него нет.

В отделе полиции выяснились и другие неприятные обстоятельства. Оказалось, 23-летний парень работает на автомойке на улице 2-ая Трамвайная. Одна из клиенток оставила машину, чтобы в ней сделали химчистку салона.

Однако все получилось иначе: работник автомойки, отмечая свой день рождения, изрядно выпил, и недолго думая сел за руль чужого авто. Как он объяснил, ему хотелось покататься. Тем не менее, полиция квалифицировала его поступок как «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», ему грозит за это 5 лет колонии.

Также на любителя веселья составили три протокола за езду по встречной полосе, нарушения при обгоне, езду в пьяном виде. Кроме того, парня арестовали на 10 суток, их ему придется провести в специальном приемнике.

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