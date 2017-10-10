Подозреваемый в убийстве Веры Фойкиной может задержаться в Индии на год

«Он нарушил закон Индии — почти пять лет жил по просроченной визе. В этой стране за такое правонарушение грозит до года тюрьмы. В любом случае, ему будет предъявлено обвинение в Индии. Есть вариант, что наши службы, занимающиеся экстрадицией, смогут договориться, чтобы этот год добавили в России. Но всё зависит от решения индийских властей, — прокомментировал агентству “Башинформ” отец Веры Александр Фойкин. — Существует большая вероятность, что он будет отбывать срок за преступления, совершенные в Индии, там. После окончания срока его автоматически направят в Россию».

Как сообщало агентство «Башинформ», уфимец Руслан Саяхов подозревается в жестоком убийстве своей знакомой, 24-летней Веры Фойкиной в октябре 2012 года. Ее сожженное тело было обнаружено в ноябре того же года в Чишминском районе республики. Подозрение падало на Саяхова, но задержать его не удалось — мужчина отправился в Индию. Саяхова объявили в международный розыск.