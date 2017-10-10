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12:00 (мск), источник: ИА Башинформ

Подозреваемый в убийстве Веры Фойкиной может задержаться в Индии на год

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Объявленный в международный розыск в связи с убийством Веры Фойкиной, совершенным в Башкортостане, уфимец Руслан Саяхов может задержаться в Индии на год. Дело в том, что он и там нарушил закон.

«Он нарушил закон Индии — почти пять лет жил по просроченной визе. В этой стране за такое правонарушение грозит до года тюрьмы. В любом случае, ему будет предъявлено обвинение в Индии. Есть вариант, что наши службы, занимающиеся экстрадицией, смогут договориться, чтобы этот год добавили в России. Но всё зависит от решения индийских властей, — прокомментировал агентству “Башинформ” отец Веры Александр Фойкин. — Существует большая вероятность, что он будет отбывать срок за преступления, совершенные в Индии, там. После окончания срока его автоматически направят в Россию».

Как сообщало агентство «Башинформ», уфимец Руслан Саяхов подозревается в жестоком убийстве своей знакомой, 24-летней Веры Фойкиной в октябре 2012 года. Ее сожженное тело было обнаружено в ноябре того же года в Чишминском районе республики. Подозрение падало на Саяхова, но задержать его не удалось — мужчина отправился в Индию. Саяхова объявили в международный розыск.

По информации индийской полиции, мужчина был в бегах в течение пяти лет. За этот период он брал уроки йоги, а затем сам стал преподавать йогу и медитацию в городе Манали штата Химачал-Прадеш. Уфимец отрастил бороду и волосы, чтобы изменить свой внешний вид. Стражи порядка узнали, что Саяхов должен был с кем-то встретиться возле посольства России в Дели. Здесь его и задержали 15 сентября. Уфимец не смог предоставить удостоверяющие его личность документы, и был взят под стражу. Саяхов признался в преступлении. Он сообщил, что планировал убийство и побег.

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