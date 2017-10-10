Последствия четырех повреждений на сетях устраняются в Нижнем Новгороде 10 октября

Источник: НИА-Нижний Новгород

Так, уже третий день жители дома № 17 по ул. Ясной ждут устранения повреждения трубопровода холодного водоснабжений (ХВС) на вводе в дом. Дом обслуживается МП «ГУК», начало работ обозначено 10 октября. Холодной воды в доме пока нет.

Вечером 9 октября произошло аварийное отключение от ХВС дома № 6 по ул. Бетанкура из-за повреждения трубопровода. Планируемое время ликвидации аварии — 12:00 10 октября.

Жители дома № 3 по ул. Арзамасской остаются без холодной воды с 8 октября, также из-за повреждения трубопровода, плановое время устранения аварии — 13:00 10 октября.