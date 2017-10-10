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11:57 (мск), источник: Интерфакс

Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни четырех человек, в том числе двух детей

Уфа. 10 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Благовещенском районе Башкирии, сообщила агентству «Интерфакс-Поволжье» старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Светлана Абрамова во вторник.

По данным следствия, в ночь на вторник в деревне Дмитриевка в одном из домов, принадлежащем 54-летней местной жительнице, произошел пожар. После тушения пожара были обнаружены останки тел двоих взрослых и двоих детей.

«Предположительно, погибли хозяйка дома, ее внуки 3 и 5 лет и один из гостей. 34-летняя дочь хозяйки дома находится в больнице с ожогами около 40% тела. Ее сожителю и сожительнице гостя удалось спастись», — сказала С. Абрамова.

По ее словам, по предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности жильцами.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертных исследований, которые помогут установить причину смерти погибших и их личности, причину пожара, степень тяжести вреда здоровью пострадавшей и оценить нанесенный ущерб.

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