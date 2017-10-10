Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни четырех человек, в том числе двух детей

По данным следствия, в ночь на вторник в деревне Дмитриевка в одном из домов, принадлежащем 54-летней местной жительнице, произошел пожар. После тушения пожара были обнаружены останки тел двоих взрослых и двоих детей.

«Предположительно, погибли хозяйка дома, ее внуки 3 и 5 лет и один из гостей. 34-летняя дочь хозяйки дома находится в больнице с ожогами около 40% тела. Ее сожителю и сожительнице гостя удалось спастись», — сказала С. Абрамова.

По ее словам, по предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности жильцами.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).