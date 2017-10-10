НАЦ задержало бизнесмена за вымогательство 20 тыс леев

Источник: Actualitati.md

Пресс-служба НЦБК также сообщила, что мужчина действовал вместе со своим подчиненным. Однако, личность подельника пока не установлена.

Своему клиенту они сообщили, что имеют хорошие связи в комиссии по приватизации жилых помещений и смогут повлиять на решение вопроса в нужном виде. Директор экономического агента задержан на 72 часа.