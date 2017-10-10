НАЦ задержало бизнесмена за вымогательство 20 тыс леев
Офицерами НАЦ был задержан директор одного из экономических агентов по подозрению в коррупции. Задержанный вымогал 1000 евро, заверяя, что сможет помочь в приватизации квартиры.
Офицерами НАЦ был задержан директор одного из экономических агентов по подозрению в коррупции. Задержанный вымогал 1000 евро, заверяя, что сможет помочь в приватизации квартиры.
Своему клиенту они сообщили, что имеют хорошие связи в комиссии по приватизации жилых помещений и смогут повлиять на решение вопроса в нужном виде. Директор экономического агента задержан на 72 часа.
Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет или штраф в размере до 200 тысяч леев.