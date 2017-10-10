Таможенники накрыли партию «левых» сигарет

Источник: Actualitati.md

Так, в первом случае, таможенники КПП Костешты обнаружили в сумке 30-летнего молдаванина газовый пистолет Reck Goliath, хотя первоначально мужчина заявлял, что он не перевозит предметы, которые нужно задекларировать. В результате, путешественника задержали, а оружие отправили на экспертизу, передает aif.md.

Во втором случае, в ходе досмотра машин на КПП Леушены специально обученные собаки отреагировали на наличие табака. В результате, в транспортном средстве нашли 1 920 сигарет. За рулем находился 35-летний гражданин Румынии.