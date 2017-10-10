В Челябинский облсуд поступила жалоба на арест бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова

Напомним, уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено на основе оперативных материалов и результатов проверки КСП области. Речь идет о крупных хищениях денежных средств у одного из муниципальных унитарных предприятий в сфере ЖКХ в 2012—2015 годах.