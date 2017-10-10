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16:49 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинский облсуд поступила жалоба на арест бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова

В Челябинский областной суд поступила апелляционная жалоба на заключение под стражу бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в мошенничестве.

Источник: Reuters

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

Суд рассмотрит жалобу 12 октября.

Напомним, уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено на основе оперативных материалов и результатов проверки КСП области. Речь идет о крупных хищениях денежных средств у одного из муниципальных унитарных предприятий в сфере ЖКХ в 2012—2015 годах.

30 сентября Центральный районный суд заключил Давыдова под стражу на два месяца.

Напомним, сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов ушел в отставку в конце 2014 года.

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