Сочинец, насмерть сбивший двух человек, осужден на 7 лет

В отношении местного жителя, который находился за рулем корейской иномарки, было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, лицом находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Суд назначил обвиняемому наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года (приговор пока не вступил в законную силу), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.