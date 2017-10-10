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12:36 (мск), источник: Вести Сочи

Сочинец, насмерть сбивший двух человек, осужден на 7 лет

В июле прошлого года на Мамайском перевале в Сочи произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Ночью пьяный водитель автомобиля Hyundai Solaris насмерть сбил водителя и пассажира, вышедших из припаркованного у обочины Volkswagen Polo.

В отношении местного жителя, который находился за рулем корейской иномарки, было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, лицом находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Суд назначил обвиняемому наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года (приговор пока не вступил в законную силу), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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