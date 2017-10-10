Уголовное дело заведено по факту смертельного ДТП на минской автозаправке

Источник: БЕЛТА

Управлением СК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси в отношении 33-летнего мужчины.

ДТП случилось 29 сентября в 9.15 на территории автомобильной мойки по просп. Дзержинского.

«Автомобилем BMW X6 была тяжело травмирована 68-летняя женщина — уборщица автозаправки. От полученных травм она скончалась в учреждении здравоохранения 4 октября», — проинформировали в СК. Согласно выводам освидетельствования, водитель был трезв.