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12:26 (мск), источник: БЕЛТА

Уголовное дело заведено по факту смертельного ДТП на минской автозаправке

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело заведено по факту смертельного ДТП на минской автозаправке, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Источник: БЕЛТА

Управлением СК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси в отношении 33-летнего мужчины.

ДТП случилось 29 сентября в 9.15 на территории автомобильной мойки по просп. Дзержинского.

«Автомобилем BMW X6 была тяжело травмирована 68-летняя женщина — уборщица автозаправки. От полученных травм она скончалась в учреждении здравоохранения 4 октября», — проинформировали в СК. Согласно выводам освидетельствования, водитель был трезв.

Следователями совместно со специалистами управления Госкомитета судебных экспертиз по городу Минску зафиксированы следы, изъяты вещественные доказательства. Для восстановления картины произошедшего назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. В том числе для установления наличия либо отсутствия неисправностей автомобиля, а также для определения скорости движения и места наезда на пешехода.

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