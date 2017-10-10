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12:54 (мск), источник: PROUFU.ru

Следком Башкирии назвал возможную причину пожара, унесшего жизни двоих детей

По факту страшного пожара в деревне Дмитриевке Благовещенского района Башкирии, унесшего жизни четырех человек, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает Следком РБ.


По материалам дела, минувшей ночью загорелся один из домов в деревне Дмитриевке. Дом принадлежал 54-летней местной жительнице. После тушения на месте пожара были найдены останки 2 взрослых и 2 детей. Тела настолько изуродованы огнем, что можно лишь предположить, кому они принадлежали: хозяйке дома, ее внукам 3 и 5 лет и гостю. 34-летняя мать детей госпитализирована с ожогами 40% тела. Отцу детей и сожительнице погибшего гостя удалось спастись.

Предположительно, возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности жильцами. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

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