Суд взыскал 300 тысяч рублей с двух больниц за неправильный диагноз пациентки в Приангарье

Установлено, что в октябре 2015 года супруга истца резко почувствовала себя плохо — появилась общая слабость, повышенная температура, одышка, боль в груди, учащенное дыхание и сухой кашель. Прибывшая бригада скорой помощи поставила неправильный диагноз и прописала лечение. Состояние больной ухудшалось. Через несколько дней пациентка была госпитализирована в городскую больницу, а затем переведена в реанимацию. Позже ее перевели областную клиническую больницу, где также врачи не смогли поставить верный диагноз. Проводимое лечение не дало результатов, и женщина умерла.