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13:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Суд взыскал 300 тысяч рублей с двух больниц за неправильный диагноз пациентки в Приангарье

Суд взыскал по 150 тысяч рублей с Усольской городской и областной клинической больницы за неправильно поставленный диагноз. Вследствие чего, женщина скончалась. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Усольского городского суда.

Установлено, что в октябре 2015 года супруга истца резко почувствовала себя плохо — появилась общая слабость, повышенная температура, одышка, боль в груди, учащенное дыхание и сухой кашель. Прибывшая бригада скорой помощи поставила неправильный диагноз и прописала лечение. Состояние больной ухудшалось. Через несколько дней пациентка была госпитализирована в городскую больницу, а затем переведена в реанимацию. Позже ее перевели областную клиническую больницу, где также врачи не смогли поставить верный диагноз. Проводимое лечение не дало результатов, и женщина умерла.

«Из — за некомпетентных действий врачей истец лишился жены, а малолетняя дочь самого близкого человека — любимой и любящей мамы. Смертью жены и мамы им причинена сильнейшая психологическая травма», — говорится в сообщении.

Решением Усольского городского суда иск удовлетворен в сумме 150 тысяч рублей с каждого учреждения.

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