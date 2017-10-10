Гомельские таможенники задержали партию одежды и тюли из Турции

При проведении таможенного контроля автомобиля DAF было установлено несоответствие количества перемещаемого груза заявленному в документах. Проверка показала, что часть товара шести наименований в коммерческих документах вовсе не указана, а общая стоимость груза уменьшена почти в 5 раз, сообщили в ГТК.