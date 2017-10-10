Гомельские таможенники задержали партию одежды и тюли из Турции
Незаконную поставку крупной партии товаров легкой промышленности предотвратили гомельские таможенники.
Незаконную поставку крупной партии товаров легкой промышленности предотвратили гомельские таможенники.
При проведении таможенного контроля автомобиля DAF было установлено несоответствие количества перемещаемого груза заявленному в документах. Проверка показала, что часть товара шести наименований в коммерческих документах вовсе не указана, а общая стоимость груза уменьшена почти в 5 раз, сообщили в ГТК.
Предварительная оценочная стоимость незаконно перемещаемых тюлевого полотна, шторной тесьмы, мужской и детской одежды, а также других товаров легкой промышленности составила около 380 тыс. белорусских рублей.