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13:07 (мск), источник: Ежедневник.by

Гомельские таможенники задержали партию одежды и тюли из Турции

Незаконную поставку крупной партии товаров легкой промышленности предотвратили гомельские таможенники.

Источник: Ежедневник.by

При проведении таможенного контроля автомобиля DAF было установлено несоответствие количества перемещаемого груза заявленному в документах. Проверка показала, что часть товара шести наименований в коммерческих документах вовсе не указана, а общая стоимость груза уменьшена почти в 5 раз, сообщили в ГТК.

Предварительная оценочная стоимость незаконно перемещаемых тюлевого полотна, шторной тесьмы, мужской и детской одежды, а также других товаров легкой промышленности составила около 380 тыс. белорусских рублей.

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