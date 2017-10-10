11—13 октября на Дону будет действовать самый высокий класс пожароопасности
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Исключения составляют Цимлянский и Волгодонской район, там будут действовать 4-й (высокий) класс пожароопасности, сообщает
В эти дни велика вероятность возникновения ЧС, связанных с пожарами.
Жителей Дона просят воздержаться от разведения костров на природе, не бросать непотушенные окурки, не выжигать сухую траву и камыш.
При необходимости обращайтесь по телефону «01» со стационарного телефона или «101» с мобильного телефона.