11—13 октября на Дону будет действовать самый высокий класс пожароопасности

Исключения составляют Цимлянский и Волгодонской район, там будут действовать 4-й (высокий) класс пожароопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В эти дни велика вероятность возникновения ЧС, связанных с пожарами.

Жителей Дона просят воздержаться от разведения костров на природе, не бросать непотушенные окурки, не выжигать сухую траву и камыш.