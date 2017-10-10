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13:51 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

11—13 октября на Дону будет действовать самый высокий класс пожароопасности

11−13 октября на всей территории Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, сохранится самый высокий 5-й (чрезвычайный) класс пожароопасности.

Исключения составляют Цимлянский и Волгодонской район, там будут действовать 4-й (высокий) класс пожароопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В эти дни велика вероятность возникновения ЧС, связанных с пожарами.

Жителей Дона просят воздержаться от разведения костров на природе, не бросать непотушенные окурки, не выжигать сухую траву и камыш.

При необходимости обращайтесь по телефону «01» со стационарного телефона или «101» с мобильного телефона.

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