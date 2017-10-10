В Краснодаре дорожный конфликт закончился стрельбой
Полиция Краснодара проводит проверку по факту дорожного конфликта с применением травматического пистолета.
Полиция Краснодара проводит проверку по факту дорожного конфликта с применением травматического пистолета.
В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение о двух местных жителях, которых доставили в больницу с ранениями.
9 октября на пересечении улиц Северной и Севастопольской между 27-летним водителем, управлявшим автомобилем Mazda, и 33-летним водителем автомобиля «Volkswagen» возник дорожный конфликт
На месте происшествия
Ранее «Югополис» сообщал о том, что вечером в минувшее воскресенье в Краснодаре семью мотоциклистов обстреляли из пневматики. Молодая женщина получила ранение и была доставлена в больницу. Правоохранители ведут поиск злоумышленников.
Также краснодарская полиция проверяет информацию о стрельбе из пневматики по зданию шиномонтажа на улице Симферопольской в краевом центре.