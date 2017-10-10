В Краснодаре дорожный конфликт закончился стрельбой

Источник: Югополис

В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение о двух местных жителях, которых доставили в больницу с ранениями.

9 октября на пересечении улиц Северной и Севастопольской между 27-летним водителем, управлявшим автомобилем Mazda, и 33-летним водителем автомобиля «Volkswagen» возник дорожный конфликт из-за перестроения транспортных средств на проезжей части. В ходе ссоры мужчины вышли на улицу, между ними началась драка. Один из мужчин достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в лицо своему оппоненту. Очевидцы вызвали бригаду медиков, которые госпитализировали пострадавшего с предварительным диагнозом — перелом основания черепа, открытая черепно-мозговая травма. Второй участник потасовки, получивший различные телесные повреждения, также обратился за помощью к врачам.

На месте происшествия следственно-оперативной группой полиции был проведен осмотр, изъят травматический пистолет. Известно, что владелец оружия имеет официальное разрешение. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», санкции которой предусматривают максимальное наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщает «Югополису» пресс-группа УМВД по городу Краснодару.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что вечером в минувшее воскресенье в Краснодаре семью мотоциклистов обстреляли из пневматики. Молодая женщина получила ранение и была доставлена в больницу. Правоохранители ведут поиск злоумышленников.