Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Как понять, что вам пора к ЛОРу
Эксперты о дипломатическом кризисе: Турция хочет надавить на США
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Для известного хоккеиста Фетисова нашли новую должность в Госдуме
Как путешествуют короли, президенты и папа римскийПочему монархи Британии не летают в одном самолете, из чего сделаны раковины в джете султана Брунея и причем здесь кетчуп
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
В Калининградской области украли боевые катера
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
15Стрельба в Лас-Вегасе
14:03 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре дорожный конфликт закончился стрельбой

Полиция Краснодара проводит проверку по факту дорожного конфликта с применением травматического пистолета.

Источник: Югополис

В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение о двух местных жителях, которых доставили в больницу с ранениями.

9 октября на пересечении улиц Северной и Севастопольской между 27-летним водителем, управлявшим автомобилем Mazda, и 33-летним водителем автомобиля «Volkswagen» возник дорожный конфликт из-за перестроения транспортных средств на проезжей части. В ходе ссоры мужчины вышли на улицу, между ними началась драка. Один из мужчин достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в лицо своему оппоненту. Очевидцы вызвали бригаду медиков, которые госпитализировали пострадавшего с предварительным диагнозом — перелом основания черепа, открытая черепно-мозговая травма. Второй участник потасовки, получивший различные телесные повреждения, также обратился за помощью к врачам.

На месте происшествия следственно-оперативной группой полиции был проведен осмотр, изъят травматический пистолет. Известно, что владелец оружия имеет официальное разрешение. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», санкции которой предусматривают максимальное наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщает «Югополису» пресс-группа УМВД по городу Краснодару.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что вечером в минувшее воскресенье в Краснодаре семью мотоциклистов обстреляли из пневматики. Молодая женщина получила ранение и была доставлена в больницу. Правоохранители ведут поиск злоумышленников.

Также краснодарская полиция проверяет информацию о стрельбе из пневматики по зданию шиномонтажа на улице Симферопольской в краевом центре.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В российских школах введут обязательные уроки игры в шахматы
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос показал избирательные предпочтения россиян перед 2018
Банк России нашел у криптовалют признаки финансовой пирамиды
Путин сменил губернатора Ивановской области
Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала
Японцы засудили государство за аварию на «Фукусиме»
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Десять самых удивительных зданий парламента
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь