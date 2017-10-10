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13:41 (мск), источник: Вести - Калининград

Стали известны фамилии погибших калининградских летчиков в Сирии

Стали известны фамилии калининградских летчиков, погибших во время крушения в Сирии бомбардировщика Су-24.

По данным источника калининградских «Вестей», самолетом управляли пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба по званию — капитаны.

Фамилии погибших летчиков сообщают также другие СМИ, в частности, московский телеканал «Царьград».

В пресс-службе Балтийского флота информацию о погибших в Сирии калининградцах не комментируют. В Минобороны уточнили, что за штурвалом были опытные летчики.

Пилоты фронтового бомбардировщика Су-24 ВКС РФ в Сирии не успели катапультироваться.

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