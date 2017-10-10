Стали известны фамилии погибших калининградских летчиков в Сирии
Стали известны фамилии калининградских летчиков, погибших во время крушения в Сирии бомбардировщика Су-24.
Стали известны фамилии калининградских летчиков, погибших во время крушения в Сирии бомбардировщика Су-24.
По данным источника калининградских «Вестей», самолетом управляли пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба по званию — капитаны.
Фамилии погибших летчиков сообщают также другие СМИ, в частности, московский телеканал «Царьград».
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Пилоты фронтового бомбардировщика Су-24 ВКС РФ в Сирии не успели катапультироваться.