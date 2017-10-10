«Небольшой детский бассейн»: на ул. Невского игровую площадку затопило дождём

Источник: Клопс.ru

«Я сделал замечание, чтобы сделали уклоны, и вода с площадки уходила, а то мы сегодня видели корыто небольшого детского бассейна», — заявил градоначальник.

По словам Ярошука, на детскую площадку привезли ещё не всё оборудование. Его доставят к концу недели. Он также отметил, что уклон не сделан в самом дворе по тому же адресу.

«Во дворе на Невского уклон не сделали, и мне не понравилась земля. Я так и не понял, плодородная она или неплодородная, но в итоге на ней должна появиться трава. Мы дали ещё время подрядчику, который слёзно пообещал, что в течение двух-трёх недель её высадят. Только потом будет приниматься это благоустройство», — отметил мэр.