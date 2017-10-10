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14:08 (мск), источник: Клопс.ru

«Небольшой детский бассейн»: на ул. Невского игровую площадку затопило дождём

На строящейся детской площадке на ул. Невского, 50−52а не сделали достаточные уклоны, из-за чего её затопило дождевой водой. На это во вторник, 10 октября, в ходе рабочего выезда посетовал глава города Александр Ярошук.

Источник: Клопс.ru

«Я сделал замечание, чтобы сделали уклоны, и вода с площадки уходила, а то мы сегодня видели корыто небольшого детского бассейна», — заявил градоначальник.

По словам Ярошука, на детскую площадку привезли ещё не всё оборудование. Его доставят к концу недели. Он также отметил, что уклон не сделан в самом дворе по тому же адресу.

«Во дворе на Невского уклон не сделали, и мне не понравилась земля. Я так и не понял, плодородная она или неплодородная, но в итоге на ней должна появиться трава. Мы дали ещё время подрядчику, который слёзно пообещал, что в течение двух-трёх недель её высадят. Только потом будет приниматься это благоустройство», — отметил мэр.

Двор на ул. Невского, 50−52а, ремонтируют по программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград». В 2017 году жители лишь 12 домов, где проходят работы по этой программе, согласились на установку детских площадок.

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