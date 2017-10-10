«Небольшой детский бассейн»: на ул. Невского игровую площадку затопило дождём
На строящейся детской площадке на ул. Невского, 50−52а не сделали достаточные уклоны,
На строящейся детской площадке на ул. Невского, 50−52а не сделали достаточные уклоны,
«Я сделал замечание, чтобы сделали уклоны, и вода с площадки уходила, а то мы сегодня видели корыто небольшого детского бассейна», — заявил градоначальник.
По словам Ярошука, на детскую площадку привезли ещё не всё оборудование. Его доставят к концу недели. Он также отметил, что уклон не сделан в самом дворе по тому же адресу.
«Во дворе на Невского уклон не сделали, и мне не понравилась земля. Я так и не понял, плодородная она или неплодородная, но в итоге на ней должна появиться трава. Мы дали ещё время подрядчику, который слёзно пообещал, что в течение
Двор на ул. Невского, 50−52а, ремонтируют по программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград». В 2017 году жители лишь 12 домов, где проходят работы по этой программе, согласились на установку детских площадок.