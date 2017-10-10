В Воронеже нашли «резиновую квартиру», где зарегистрировали 50 иностранцев
Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.
Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.
В Воронеже полиция продолжает бороться с фиктивной регистрацией. Недавно в Северном микрорайоне нашли очередную «резиновую квартиру».
С июля по сентябрь 36-летний безработный «прописал» у себя 50 иностранцев. Большинство из них — жители Узбекистана и Таджикистана. На самом деле предоставлять жилье куче иностранцев не планировал, а за регистрацию брал деньги.
«Подозреваемый признался, что на противоправные действия его подтолкнуло отсутствие денег и работы», — рассказали в
Теперь за фиктивную регистрацию ему грозит до 3 лет колонии.