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13:27 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже нашли «резиновую квартиру», где зарегистрировали 50 иностранцев

Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полиция продолжает бороться с фиктивной регистрацией. Недавно в Северном микрорайоне нашли очередную «резиновую квартиру».

С июля по сентябрь 36-летний безработный «прописал» у себя 50 иностранцев. Большинство из них — жители Узбекистана и Таджикистана. На самом деле предоставлять жилье куче иностранцев не планировал, а за регистрацию брал деньги.

«Подозреваемый признался, что на противоправные действия его подтолкнуло отсутствие денег и работы», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь за фиктивную регистрацию ему грозит до 3 лет колонии.

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