В Елабуге из-за сумки с тортом были подняты все экстренные службы

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Сигнал поступил по системе «ГЛОНАСС», на место выехала оперативная группа, служба МЧС, скорая помощь и кинолог с собакой.

После осмотра бесхозного предмета выяснилось, что сумка угрозы не представляет, а внутри находился обычный торт, сообщили в пресс-службе ОВД МВД РТ по Елабужскому району.