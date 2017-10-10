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14:05 (мск), источник: АиФ Казань

В Елабуге из-за сумки с тортом были подняты все экстренные службы

Подозрительная сумка была обнаружена между зданиями Федеральной службы судебных приставов и школой № 3.

Источник: Аргументы и факты

Сигнал поступил по системе «ГЛОНАСС», на место выехала оперативная группа, служба МЧС, скорая помощь и кинолог с собакой.

После осмотра бесхозного предмета выяснилось, что сумка угрозы не представляет, а внутри находился обычный торт, сообщили в пресс-службе ОВД МВД РТ по Елабужскому району.

Напомним, в Татарстане уже дважды поступали массовые сообщения о минировании и экстренные службы не теряют бдительности. Впрочем, казанец Святогор Осинин уверяет, что разгадал алгоритм действий лжетеррористов.

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