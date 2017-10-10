Под Волгоградом мужчина устроил пожар из-за непонравившегося пейзажа

По данным полиции, 19 августа 2017 года он умышленно подпалил сухую траву рядом с коттеджным посёлком «Ясен Парк». В результате выгорело 1500 квадратных метров ландшафта, в том числе кустарники и 37 деревьев, выполнявших экологическую функцию. Пожарным удалось отбить от огня населенный пункт и 10 деревьев.

«Подозреваемый вину в содеянном признал и пояснил, что совершил поджог по причине того, что находился в состоянии алкогольного опьянения и в тот момент ему не понравился ландшафтный вид», — рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 8 лет лишения свободы.