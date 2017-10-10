Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В ГД вынесли решение по поводу идеи отменить транспортный налог
Кто убивает российских офицеров в Сирии
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Жена целителя Аллана Чумака прокомментировала его смерть – СМИ
Боевик ИГИЛ снял момент своего уничтожения - кадры
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление - СМИ
СМИ: Польские полицейские издевались над украинкой
Утяшева показала в Вероне платье с глубоким декольте - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Регистрацию прав на недвижимость упростили
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
12184-й праздник пива «Октоберфест»
15:59 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки на ул. Горького

В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки на ул. Горького. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СУ СК РФ.

Источник: Клопс.ru

По уточнённым данным, 8 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле одной из пятиэтажек по ул. Горького тела 24-летней жительницы Гурьевского района с колото-резаными ранениями. А также с признаками падения с высоты.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с начальником городского УМВД полковником полиции Юрием Куртевым», — сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

В ходе поквартирного обхода окрестных домов полицейские нашли очевидцев произошедшего и выяснили, что погибшая выпала из окна квартиры на четвёртом этаже. В ней и задержали 25-летнего калининградца. Выяснилось, что квартиру он снимал. Ранее мужчина был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (“Убийство”). Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, назначены необходимые криминалистические судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко. 8 октября около 17:00 в Калининграде на ул. Горького из окна квартиры выбросили молодую женщину с колото-резаными ранениями. Пострадавшая скончалась до приезда медиков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Семь главных вопросов о трагической аварии на трассе под Гвардейском
На Украине горит склад Минобороны, где хранится около 200 тыс. тонн боеприпасов
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана Чумака
Опрос показал избирательные предпочтения россиян перед 2018
В российских школах введут обязательные уроки шахмат
Как поведение россиян связано с Нобелевской премией по экономике
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
Японцы засудили государство за аварию на «Фукусиме»
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Определилась судьба передачи «Жди меня» Руководитель телекомпании «ВИD» Александр Любимов прояснил ситуацию вокруг программы, ушедшей с «Первого канала»
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь