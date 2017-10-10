В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки на ул. Горького

Источник: Клопс.ru

По уточнённым данным, 8 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле одной из пятиэтажек по ул. Горького тела 24-летней жительницы Гурьевского района с колото-резаными ранениями. А также с признаками падения с высоты.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с начальником городского УМВД полковником полиции Юрием Куртевым», — сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

В ходе поквартирного обхода окрестных домов полицейские нашли очевидцев произошедшего и выяснили, что погибшая выпала из окна квартиры на четвёртом этаже. В ней и задержали 25-летнего калининградца. Выяснилось, что квартиру он снимал. Ранее мужчина был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью человека.