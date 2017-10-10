В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки на ул. Горького
В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки на ул. Горького. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СУ СК РФ.
В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки на ул. Горького. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СУ СК РФ.
По уточнённым данным, 8 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле одной из пятиэтажек по ул. Горького тела 24-летней жительницы Гурьевского района с
«На место происшествия выезжала
В ходе поквартирного обхода окрестных домов полицейские нашли очевидцев произошедшего и выяснили, что погибшая выпала из окна квартиры на четвёртом этаже. В ней и задержали 25-летнего калининградца. Выяснилось, что квартиру он снимал. Ранее мужчина был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью человека.
«Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (“Убийство”). Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, назначены необходимые криминалистические судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко. 8 октября около 17:00 в Калининграде на ул. Горького из окна квартиры выбросили молодую женщину с