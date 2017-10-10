Гендиректора Кембриджской международной школы обокрали на 800 тыс. руб. в кофейне на ул. Профсоюзная

Мужчина сообщил, что в кофейне на ул. Профсоюзная д. 19 кто-то похитил у него денежные средства в размере 805 тыс. руб.

Согласно информации из открытых источников, программа CIS базируется на образовательных стандартах Кембриджского экзаменационного центра, Британской и Российской государственных программ, и предназначена для обучения детей младшего и среднего возраста. Кампусы школы расположены в Москве и Санкт-Петербурге.