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13:42 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Гендиректора Кембриджской международной школы обокрали на 800 тыс. руб. в кофейне на ул. Профсоюзная

В кофейне на юго-западе столицы обокрали гендиректора Кембриджской международной школы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию обратился 37-летний генеральный директор Кембриджской международной школы (CIS).

Мужчина сообщил, что в кофейне на ул. Профсоюзная д. 19 кто-то похитил у него денежные средства в размере 805 тыс. руб.
Правоохранительные органы

Полиция возбудила уголовное дело о краже, ведется следствие.

Согласно информации из открытых источников, программа CIS базируется на образовательных стандартах Кембриджского экзаменационного центра, Британской и Российской государственных программ, и предназначена для обучения детей младшего и среднего возраста. Кампусы школы расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

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