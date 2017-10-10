Сотрудники ГИБДД поймали троицу с героином на въезде в Челябинск

Сотрудники ДПС нашли героин у троицы молодых людей, опасавшихся въезжать в Челябинск, — водитель ВАЗа вызвал подозрения стражей порядка, когда остановился, завидев пост, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городской ГИБДД.

Работая по надзору за дорожным движением на территории Тракторозаводского района, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на трех молодых людей, которые вышли из автомобиля ВАЗ, прошли несколько сотен метров вдоль проезжей части и вернулись с авто, водитель которого, заметив полицейских, припарковался на обочине возле АЗС. Инспекторами ДПС было принято решение блокировать машину и досмотреть его пассажиров.

«Уже через несколько минут благодаря слаженным действиям экипажа ДПС один из пассажиров ВАЗа пытался объяснить, что за пакетик с веществом серо-белого цвета находится в кармане его куртки. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от прохождения которого он отказался», — говорится в сообщении.