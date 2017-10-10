Силовики прокомментировали «внезапные визиты» в воронежские ночные клубы
Визиты сотрудников полиции и ОМОН в воронежские ночные клубы не были внезапными, как сообщали в редакцию «Вести-Воронеж» очевидцы.
Визиты сотрудников полиции и ОМОН в воронежские ночные клубы не были внезапными, как сообщали в редакцию «Вести-Воронеж» очевидцы.
Силовики выходили на профилактические рейды, которые периодически проходят в городе, уточнили в
В полиции добавили, что правоохранители выявляли людей, находящихся в наркотическом опьянении, а также проверяли заведения на продажу алкоголя несовершеннолетним. ОМОН же требовался для силового прикрытия полицейских в случае внештатных ситуаций, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
Горожане сообщили о силовиках, которые «влетают в ночные клубы в самый разгар вечеринки» 5 октября. Выяснилось, что правоохранители в ночь на 16 сентября проверяли клуб Proспект, в ночь на 23 сентября — клубы Aura и Lucky Luciano. Такие проверки периодические, они проходят в течение всего года, пояснили в полиции.