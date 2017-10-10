Силовики прокомментировали «внезапные визиты» в воронежские ночные клубы

Источник: РИА "Новости"

Силовики выходили на профилактические рейды, которые периодически проходят в городе, уточнили в пресс-службе МВД по региону в понедельник, 9 октября.

В полиции добавили, что правоохранители выявляли людей, находящихся в наркотическом опьянении, а также проверяли заведения на продажу алкоголя несовершеннолетним. ОМОН же требовался для силового прикрытия полицейских в случае внештатных ситуаций, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.