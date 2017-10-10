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15:07 (мск), источник: Вести - Воронеж

Силовики прокомментировали «внезапные визиты» в воронежские ночные клубы

Визиты сотрудников полиции и ОМОН в воронежские ночные клубы не были внезапными, как сообщали в редакцию «Вести-Воронеж» очевидцы.

Источник: РИА "Новости"

Силовики выходили на профилактические рейды, которые периодически проходят в городе, уточнили в пресс-службе МВД по региону в понедельник, 9 октября.

В полиции добавили, что правоохранители выявляли людей, находящихся в наркотическом опьянении, а также проверяли заведения на продажу алкоголя несовершеннолетним. ОМОН же требовался для силового прикрытия полицейских в случае внештатных ситуаций, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Горожане сообщили о силовиках, которые «влетают в ночные клубы в самый разгар вечеринки» 5 октября. Выяснилось, что правоохранители в ночь на 16 сентября проверяли клуб Proспект, в ночь на 23 сентября — клубы Aura и Lucky Luciano. Такие проверки периодические, они проходят в течение всего года, пояснили в полиции.

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