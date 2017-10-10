В Воронеже мужчина продал партию контрафактных лекарств на 105 тысяч рублей
В Воронеже следователи закончили расследовать дело 53-летнего мужчины. Его обвиняют в продаже крупной партии нелегальных лекарств.
В Воронеже следователи закончили расследовать дело 53-летнего мужчины. Его обвиняют в продаже крупной партии нелегальных лекарств.
По версии СК, в августе 2016 года мужчина купил не меньше 760 таблеток контрафактных лекарств. Он разместил в интернете объявление об их продаже. В сентябре 2017 года в авто он продал незарегистрированные препараты. Партию на 105 тысяч рублей он передал за задаток в 50 тысяч рублей.
«На предварительном следствии обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном», — рассказали в
Также следователи собрали множество доказательств. Дело передали на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до 5 лет колонии за сбыт нелегальных лекарств.