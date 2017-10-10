В Воронеже мужчина продал партию контрафактных лекарств на 105 тысяч рублей

По версии СК, в августе 2016 года мужчина купил не меньше 760 таблеток контрафактных лекарств. Он разместил в интернете объявление об их продаже. В сентябре 2017 года в авто он продал незарегистрированные препараты. Партию на 105 тысяч рублей он передал за задаток в 50 тысяч рублей.