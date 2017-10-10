В подмосковном лесу полиция нагрянула на «грибную дискотеку»
На несанкционированной дискотеке в подмосковном лесу полицией изъяты галлюциногенные грибы и синтетические наркотики, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На несанкционированной дискотеке в подмосковном лесу полицией изъяты галлюциногенные грибы и синтетические наркотики, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Пресечен незаконный оборот наркотиков на несанкционированной дискотеке в лесном массиве Серпуховского района Московской области», — сказала она.
Более 20 человек направлены на медосвидетельствование
На месте полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства, галлюциногенные грибы и синтетические наркотики.
Подозреваемый в сбыте психотропных веществ арестован. Им оказался 27-летний уроженец Химок.