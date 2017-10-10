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13:48 (мск), источник: Вести.Ru

В подмосковном лесу полиция нагрянула на «грибную дискотеку»

На несанкционированной дискотеке в подмосковном лесу полицией изъяты галлюциногенные грибы и синтетические наркотики, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Пресечен незаконный оборот наркотиков на несанкционированной дискотеке в лесном массиве Серпуховского района Московской области», — сказала она.

По словам официального представителя МВД РФ, в момент проверки в лесу находились около 300 человек.

Более 20 человек направлены на медосвидетельствование из-за признаков употребления наркотиков.

На месте полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства, галлюциногенные грибы и синтетические наркотики.

Подозреваемый в сбыте психотропных веществ арестован. Им оказался 27-летний уроженец Химок.

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