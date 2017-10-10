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14:04 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске во время облавы на сутенёров ранен боец Росгвардии

Ночная стрельба в Зелёной роще. В Красноярске в ходе задержания сутенёров были ранены боец Росгвардии и подозреваемый в организации проституции.

Сегодня ночью сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии устроили облаву на проституток на проспекте Металлургов. Но встретили ожесточённое сопротивление. Организаторы преступного промысла выстрелили и ранили бойца Росгвардии из травматического пистолета. Коллеги раненого применили боевое оружие. Сейчас один из подозреваемых находится в больнице с ранениями, его состояние характеризуют кратко — жить будет.

В этом «Ланд Крузере» мы насчитали минимум пять пулевых отверстий. Две пули вошли в дверь со стороны водителя, ещё три во время преследования — сзади. Также пробиты два задних колеса. Затем этот автомобиль был блокирован сотрудниками правоохранительных органов, все подозреваемые задержаны. Сейчас автомобиль опечатан Следственным комитетом.

Сейчас полиция Красноярья целенаправленно борется за нравственность. С начала года были задержаны около 300 проституток. Под контролем держатся около 12 точек — своеобразные биржи по продаже интим-услуг. Проходит своеобразная зачистка, в том числе и в преддверии Универсиады, когда в Красноярск съедутся гости со всей планеты и хочется показать им светлую сторону нашего мегаполиса.

Роман РЫКОВ.

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