В Красноярске во время облавы на сутенёров ранен боец Росгвардии
Ночная стрельба в Зелёной роще. В Красноярске в ходе задержания сутенёров были ранены боец Росгвардии и подозреваемый в организации проституции.
Ночная стрельба в Зелёной роще. В Красноярске в ходе задержания сутенёров были ранены боец Росгвардии и подозреваемый в организации проституции.
Сегодня ночью сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии устроили облаву на проституток на проспекте Металлургов. Но встретили ожесточённое сопротивление. Организаторы преступного промысла выстрелили и ранили бойца Росгвардии из травматического пистолета. Коллеги раненого применили боевое оружие. Сейчас один из подозреваемых находится в больнице с ранениями, его состояние характеризуют кратко — жить будет.
В этом «Ланд Крузере» мы насчитали минимум пять пулевых отверстий. Две пули вошли в дверь со стороны водителя, ещё три во время преследования — сзади. Также пробиты два задних колеса. Затем этот автомобиль был блокирован сотрудниками правоохранительных органов, все подозреваемые задержаны. Сейчас автомобиль опечатан Следственным комитетом.
Сейчас полиция Красноярья целенаправленно борется за нравственность. С начала года были задержаны около 300 проституток. Под контролем держатся около 12 точек — своеобразные биржи по продаже
Роман РЫКОВ.