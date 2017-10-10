В Красноярске во время облавы на сутенёров ранен боец Росгвардии

Сегодня ночью сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии устроили облаву на проституток на проспекте Металлургов. Но встретили ожесточённое сопротивление. Организаторы преступного промысла выстрелили и ранили бойца Росгвардии из травматического пистолета. Коллеги раненого применили боевое оружие. Сейчас один из подозреваемых находится в больнице с ранениями, его состояние характеризуют кратко — жить будет.

В этом «Ланд Крузере» мы насчитали минимум пять пулевых отверстий. Две пули вошли в дверь со стороны водителя, ещё три во время преследования — сзади. Также пробиты два задних колеса. Затем этот автомобиль был блокирован сотрудниками правоохранительных органов, все подозреваемые задержаны. Сейчас автомобиль опечатан Следственным комитетом.