В Перми осуждены торговцы поддельными БАДами

Как пояснили в пресс-службе Дзержинского районного суда города Перми, осужденные больше года производили биологически активную добавку, используя товарный знак научно-производственного объединения «Микроген» Минздрава России. Нелегальное производство было размещено в одном из арендованных помещений крупной научно-производственной компании.

Суд приговорил каждого из виновных к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года и штрафом в размере 150 тысяч рублей.