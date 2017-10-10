В Перми осуждены торговцы поддельными БАДами
Дзержинский районный суд Перми признал виновными в изготовлении и реализации под чужим товарным знаком биологически активных добавок (БАДов) двух жителей Перми.
Дзержинский районный суд Перми признал виновными в изготовлении и реализации под чужим товарным знаком биологически активных добавок (БАДов) двух жителей Перми.
Как пояснили в
Суд приговорил каждого из виновных к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года и штрафом в размере 150 тысяч рублей.