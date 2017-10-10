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16:58 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми осуждены торговцы поддельными БАДами

Дзержинский районный суд Перми признал виновными в изготовлении и реализации под чужим товарным знаком биологически активных добавок (БАДов) двух жителей Перми.

Как пояснили в пресс-службе Дзержинского районного суда города Перми, осужденные больше года производили биологически активную добавку, используя товарный знак научно-производственного объединения «Микроген» Минздрава России. Нелегальное производство было размещено в одном из арендованных помещений крупной научно-производственной компании.

Суд приговорил каждого из виновных к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года и штрафом в размере 150 тысяч рублей.

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