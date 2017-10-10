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17:02 (мск), источник: Uzdaily.uz

МЧС РФ не подтверждает гибель узбекистанцев при пожаре на рынке «Синдика»

МЧС России не располагает данными о пропавших или пострадавших гражданах Узбекистана при пожаре на строительном рынке «Синдика» в Московской области.

Источник: Uzdaily.uz

«В связи с сообщениями СМИ о Консульский отдел Посольства Узбекистана в г. Москве для проверки информации связался с соответствующим подразделением МЧС России», — говорится в сообщении МИД Узбекистана.

«На 9.00 ч. по московскому времени 10 октября 2017 года российская сторона не располагает данными о пропавших или пострадавших гражданах Узбекистана на вышеназванном пожаре», — отмечает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

«Данный вопрос находится на постоянном контроле Консульского отдела Посольства», — отмечается в сообщении МИД.

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