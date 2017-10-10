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14:13 (мск), источник: Informburo.kz

Экологи назвали причину смога в Астане

Смог в столице образовался из-за безветренной погоды и выбросов от печей частных домов, отметили в департаменте экологии.

Руководитель департамента экологии Астаны Мансур Ошурбаев объяснил причину появления смога в столице. По его словам, явление было вызвано несколькими факторами, как природными, так и антропогенными, передаёт портал Elorda.info.

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«Туман в городе Астана образовался в результате слабого обмена воздушных масс при безветренной погоде, как у земной поверхности, так и в верхних слоях атмосферы. В городе скорость ветра была на низком уровне 0−0,9 м/с, а влажность воздуха составляла 79%, что напрямую влияет на возникновение тумана», — сообщил Мансур Ошурбаев.

По сведениям РГП «Казгидромет», в связи с относительным штилем выбросы от дымовых труб частного сектора образовывали смог.

«В городском воздухе ощущается концентрация жжёного топлива, так называемый запах гари. Это связано с тем, что одним из элементов распада сжигаемого угля является зольная пыль, которая более осязаема, чем газообразные загрязняющие вещества, исходящие от автотранспорта. Частный сектор отапливает свои дома в основном углём, а учитывая, что частные секторы расположены по всему периметру столицы, фоновое рассеивание запаха гари распределяется на большую часть Астаны», — уточнил глава столичного департамента экологии.

Мансур Ошурбаев также отметил, что в период образования тумана случаев высокого и экстремального загрязнения воздуха в городе не зафиксировано. Атмосферный воздух в минувшие дни опасности для здоровья населения не представлял.

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