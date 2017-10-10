Один человек погиб, еще трое пострадали из-за хлопка газа в пермском селе

Информация об инциденте в одноэтажном трехквартирном доме поступила в диспетчерскую службу в 12:10. Ударной волной были разрушены наружная стена и часть кровли в одной из квартир, возгорания не последовало.

«Спасателями в ходе разбора завалов была обнаружена женщина без признаков жизни (личность погибшей в настоящее время устанавливается). Травмы получили, по предварительным данным, три человека», — говорится в сообщении.