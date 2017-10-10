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14:23 (мск), источник: Интерфакс

Один человек погиб, еще трое пострадали из-за хлопка газа в пермском селе

Пермь. 10 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Хлопок газа произошел в жилом доме в селе Плишкари Еловского района Пермского края во вторник, есть жертва и пострадавшие, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону во вторник.

Информация об инциденте в одноэтажном трехквартирном доме поступила в диспетчерскую службу в 12:10. Ударной волной были разрушены наружная стена и часть кровли в одной из квартир, возгорания не последовало.

«Спасателями в ходе разбора завалов была обнаружена женщина без признаков жизни (личность погибшей в настоящее время устанавливается). Травмы получили, по предварительным данным, три человека», — говорится в сообщении.

В доме проживали шесть человек.

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