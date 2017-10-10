В Алматы осудили двоих сотрудников департамента госдоходов
Руководитель и специалист отдела департамента госдоходов пообещали освободить предпринимателя от не грозящего ему штрафа.
Руководитель и специалист отдела департамента госдоходов пообещали освободить предпринимателя от не грозящего ему штрафа.
АСТАНА, 10 окт — Sputnik. В Алматы осудили двоих сотрудников департамента государственных доходов.
Из материалов дела следует, что в сентябре 2016 года в департамент госдоходов Алматы поступило поручение о проведении таможенной проверки в отношении предпринимателей и в отношении рисковых деклараций на товары для проведения камеральной таможенной проверки, среди которых числились декларации на товар ИП «Ахметов».
В октябре 2016 года руководитель отдела
После Е. пообещал освободить предпринимателя от не грозящего ему штрафа в размере 5,5 миллиона тенге, за что попросил три тысячи долларов. Ахметов согласился и передал Ш. и Е. требуемую сумму.
В суде руководитель отдела Ш. вину отрицал, вступил в сговор с главным специалистом своего же отдела Е.. напротив, полностью сознался.
Таким образом, судом первой инстанции Ш. признан виновным в мошенничестве и приговорен к 3,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Е. также признан виновным по аналогичной статье, к нему суд отнесся снисходительнее и приговорил к 1,5 годам заключения с конфискацией имущества.