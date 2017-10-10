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16:31 (мск), источник: ТАСС

Авиадебошир с рейса Екатеринбург — Симферополь стал фигурантом уголовного дела

Во время полета 38-летний житель Свердловской области находился в состоянии алкогольного опьянения.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении авиадебошира, спровоцировавшего конфликт на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Симферополь, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудники отдела дознания Крымского линейного управления МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по статье “Хулиганство” в отношении пассажира рейса Екатеринбург — Симферополь, нарушившего общественный порядок на воздушном судне», — сказала Волк.

По ее словам, информация об инциденте поступила в полицию от командира воздушного судна, сообщившего, что во время полета в салоне самолета произошел конфликт между пассажирами. К приземлившемуся лайнеру была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа.

«Виновник конфликта задержан и доставлен в линейный отдел полиции в аэропорту Симферополя, а затем направлен на медицинское освидетельствование. Результаты экспертизы показали, что 38-летний житель Свердловской области находился в состоянии алкогольного опьянения», — сказала представитель МВД.

По ее словам, в отношении подозреваемого принята мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке по вызову.

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