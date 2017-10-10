Верховный суд РТ оставил топ-менеджеров «Татфондбанка» под домашним арестом
Верховный суд Татарстана оставил под домашним арестом
Верховный суд Татарстана оставил под домашним арестом
Суд, рассмотрев жалобу надзорного ведомства, постановил оставить Мерзлякова и Мещанова под домашним арестом до 2 декабря.
Напомним, ранее полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» после 100 заявлений, полученных от клиентов «ТФБ Финанс».
Незадолго до краха Татфондбанка его вкладчиков убеждали передать деньги в доверительное управление «ТФБ Финанс» под более выгодный, чем в банке, процент. Клиенты не подозревали, что лишатся всех своих денег — переданные в доверительное управление, они не подлежат системе страхования вкладов физлиц, вкладчики «ТФБ Финанс» не могут претендовать на возмещения от государства.